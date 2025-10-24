На МЦД-2 25 и 26 октября увеличат интервалы движения поездов

«На центральном участке интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа 20 минут. На Рижском направлении: от Нахабина до Стрешнева интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут; на станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща поезда в обе стороны будут ходить по пути “на Нахабино”, — говорится в сообщении.