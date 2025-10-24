Ричмонд
На МЦД-2 25 и 26 октября увеличат интервалы движения поездов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов до 1 часа 20 минут будут увеличены на втором Московском центральном диаметре (МЦД) 25 и 26 октября. Пассажиров просят по возможности пользоваться метро и наземным транспортом, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Источник: КрасЖД

«На центральном участке интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа 20 минут. На Рижском направлении: от Нахабина до Стрешнева интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут; на станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща поезда в обе стороны будут ходить по пути “на Нахабино”, — говорится в сообщении.

На Курском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут. Часть поездов проследует от и до Курской.

В компании уточнили, что ограничения связаны с проводимыми работами для возведения на втором диаметре нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой. «В будущем это позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский», — отметили в компании.