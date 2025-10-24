В Крыму новое оборудование получили 4 центра здоровья

Современное оборудование поступило в четыре центра здоровья в Крыму при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в представительстве республики.
Центры здоровья, работающие на базе Симферопольской поликлиники № 2, Феодосийского медицинского центра, Евпаторийской городской больницы и Керченской больницы № 1, получили 50 единиц оборудования. В частности, были приобретены биоэлектрические анализаторы состава тела, системы мониторинга глюкозы, анализаторы газов в выдыхаемом воздухе, аппараты для измерения давления, спирометры, ростомеры, весы.
В центрах здоровья можно пройти обследование для выявления факторов риска развития заболеваний и оценки функциональных и адаптивных резервов организма. Также в них можно получить индивидуальные консультации по вопросам ведения здорового образа жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.