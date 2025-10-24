В донской столице состоялось заседание Южного Регионального Банковского Клуба

В Ростове-на-Дону прошло заседание Южного Регионального Банковского Клуба. Во встрече приняли участие руководители ведущих кредитных организаций и финансовые эксперты. Они обсудили технологии искусственного интеллекта — последние достижения, безопасность инноваций в банковской сфере, а также влияние ситуации в экономике на финансовый сектор региона. Заседание прошло на базе центрального офиса ВТБ.
Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка и президент клуба. Фото: предоставлено персс-службой ВТБ.
— Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью ежедневной работы банка. — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка и президент клуба Юрий Авдеев. — Алгоритмы анализируют риски, предотвращают случаи мошенничества, ускоряют обслуживание. Но мы не внедряем технологии ради них самих. Важно, чтобы клиенты видели пользу этих решений и доверяли им. Искусственный интеллект не заменяет экспертизу — он усиливает ее, помогает нам быть точнее и быстрее.
Спикер добавил, что новые технологии дают конкурентные преимущества банкам и делают использование продуктов более удобным для клиентов.
Обсуждение темы устойчивости и развития рынка финансов в Ростовской области члены Южного Регионального Банковского Клуба продолжили во второй части встречи.
— Банковская система показывает устойчивость к неблагоприятным «погодным условиям»: высокой ключевой ставке и внешним ограничениям. Развивается инфраструктура, все более популярными становятся инвестиционные продукты. Темпы роста кредитования по сравнению с прошлым годом замедляются до уровня менее 10% и могут остаться на аналогичных уровнях и в следующем году. Охлаждение кредитования совпадает с целями ЦБ по стабилизации инфляции, что может стать одним из факторов снижения ключевой ставки в дальнейшем. Такое снижение в перспективе станет стимулом для инвестиционной деятельности, развития бизнеса, — рассказал руководитель управления финансовой эффективности банка и преподаватель Высшей школы менеджмента СПбГУ Петр Дорожкин.