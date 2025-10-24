В донской столице состоялось заседание Южного Регионального Банковского Клуба

— Банковская система показывает устойчивость к неблагоприятным «погодным условиям»: высокой ключевой ставке и внешним ограничениям. Развивается инфраструктура, все более популярными становятся инвестиционные продукты. Темпы роста кредитования по сравнению с прошлым годом замедляются до уровня менее 10% и могут остаться на аналогичных уровнях и в следующем году. Охлаждение кредитования совпадает с целями ЦБ по стабилизации инфляции, что может стать одним из факторов снижения ключевой ставки в дальнейшем. Такое снижение в перспективе станет стимулом для инвестиционной деятельности, развития бизнеса, — рассказал руководитель управления финансовой эффективности банка и преподаватель Высшей школы менеджмента СПбГУ Петр Дорожкин.