Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донской столице состоялось заседание Южного Регионального Банковского Клуба

Эксперты обсудили применение искусственного интеллекта в банковской сфере.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прошло заседание Южного Регионального Банковского Клуба. Во встрече приняли участие руководители ведущих кредитных организаций и финансовые эксперты. Они обсудили технологии искусственного интеллекта — последние достижения, безопасность инноваций в банковской сфере, а также влияние ситуации в экономике на финансовый сектор региона. Заседание прошло на базе центрального офиса ВТБ.

Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка и президент клуба. Фото: предоставлено персс-службой ВТБ.

— Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью ежедневной работы банка. — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент банка и президент клуба Юрий Авдеев. — Алгоритмы анализируют риски, предотвращают случаи мошенничества, ускоряют обслуживание. Но мы не внедряем технологии ради них самих. Важно, чтобы клиенты видели пользу этих решений и доверяли им. Искусственный интеллект не заменяет экспертизу — он усиливает ее, помогает нам быть точнее и быстрее.

Спикер добавил, что новые технологии дают конкурентные преимущества банкам и делают использование продуктов более удобным для клиентов.

Обсуждение темы устойчивости и развития рынка финансов в Ростовской области члены Южного Регионального Банковского Клуба продолжили во второй части встречи.

— Банковская система показывает устойчивость к неблагоприятным «погодным условиям»: высокой ключевой ставке и внешним ограничениям. Развивается инфраструктура, все более популярными становятся инвестиционные продукты. Темпы роста кредитования по сравнению с прошлым годом замедляются до уровня менее 10% и могут остаться на аналогичных уровнях и в следующем году. Охлаждение кредитования совпадает с целями ЦБ по стабилизации инфляции, что может стать одним из факторов снижения ключевой ставки в дальнейшем. Такое снижение в перспективе станет стимулом для инвестиционной деятельности, развития бизнеса, — рассказал руководитель управления финансовой эффективности банка и преподаватель Высшей школы менеджмента СПбГУ Петр Дорожкин.