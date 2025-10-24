Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденная на пожизненное во Вьетнаме Мария Дапирка дала первое интервью после выхода на свободу

Мария Дапирка из Ростова, осужденная пожизненно во Вьетнаме, дала первое интервью.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка Мария Дапирка, осужденная на пожизненный срок во Вьетнаме по подозрению в перевозке наркотиков, дала первое интервью после выхода на свободу. Своей историей она поделилась с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, в августе 2014 года 28-летняя Мария возвращалась домой из Таиланда. При пересадке в аэропорту Хошимина в ее багаже нашли наркотики. Ростовчанка утверждает, что о запретном грузе она не знала. На свободу она вышла в августе 2025 года.

Мария подробно рассказала о том моменте, когда ее задержали и о своем бывшем возлюбленном — футболисте из Нигерии, которого она считает ответственным за свое тюремное заключение.

Ростовчанка вспомнила о десяти годах за решеткой во Вьетнаме и последнем году в российско колонии. Она рассказала, в каких условиях содержатся заключенные из России в местных тюрьмах.

Подробное интервью с Марией Дапирка уже можно прочесть на сайте «КП — Ростов-на-Дону» по ссылке.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

«Впервые за 10 лет услышала маму и расплакалась»: Честное интервью освобожденной Марии Дапирка, которой грозила казнь во Вьетнаме.