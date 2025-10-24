Осужденная на пожизненное во Вьетнаме Мария Дапирка дала первое интервью после выхода на свободу

Ростовчанка Мария Дапирка, осужденная на пожизненный срок во Вьетнаме по подозрению в перевозке наркотиков, дала первое интервью после выхода на свободу. Своей историей она поделилась с корреспондентом «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, в августе 2014 года 28-летняя Мария возвращалась домой из Таиланда. При пересадке в аэропорту Хошимина в ее багаже нашли наркотики. Ростовчанка утверждает, что о запретном грузе она не знала. На свободу она вышла в августе 2025 года.
Мария подробно рассказала о том моменте, когда ее задержали и о своем бывшем возлюбленном — футболисте из Нигерии, которого она считает ответственным за свое тюремное заключение.
Ростовчанка вспомнила о десяти годах за решеткой во Вьетнаме и последнем году в российско колонии. Она рассказала, в каких условиях содержатся заключенные из России в местных тюрьмах.
Подробное интервью с Марией Дапирка уже можно прочесть на сайте «КП — Ростов-на-Дону» по ссылке.
