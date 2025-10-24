Осужденная на пожизненное во Вьетнаме Мария Дапирка дала первое интервью после выхода на свободу

Напомним, в августе 2014 года 28-летняя Мария возвращалась домой из Таиланда. При пересадке в аэропорту Хошимина в ее багаже нашли наркотики. Ростовчанка утверждает, что о запретном грузе она не знала. На свободу она вышла в августе 2025 года.