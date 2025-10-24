Акция «Наука вокруг нас» даст около 300 лекций в РФ и за рубежом

В акцию входят встречи губернаторов со студентами и молодыми учеными, которые пройдут на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы «Приоритет — 2030». В формате открытого диалога молодежь узнает о роли региональной науки в развитии страны, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в самых разных сферах.