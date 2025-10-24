«Подарок» с сюрпризом: Как ростовчанка везла через Вьетнам чемодан с наркотиками

Ростовчанка Мария Дапирка, осужденная пожизненно за наркотики во Вьетнаме, вышла на свободу и рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону» о моменте задержания. Она озвучила свою версию того, как в ее багаже оказался запрещенный груз.
Напомним, Марию после года работы гидом в Таиланде задержали в аэропорту Хошимина с крупной партией наркотиков. По ее словам, до этого ростовчанка познакомилась в местном супермаркете с Ником — футболистом из Нигерии. Общение быстро переросло в роман. Их отношения длились больше полугода. Ростовчанка вспоминает, что молодой человек строил серьезные планы и хотел встретиться с родителями Марии.
Когда девушка собралась в Россию, Ник предложил сложный маршрут. Он планировал после матча в Бразилии встретиться в Лаосе и две недели отдохнуть с Марией до ее вылета домой. Ростовчанка летела в столицу Лаоса с пересадкой во Вьетнаме.
— Молодой человек полностью организовал поездку. Он купил авиабилеты, подарил мне чемодан. А перед самым вылетом друг Ника попросил передать ему в Лаосе подарок. Это был ноутбук в сумке, — вспоминает в интервью Мария.
В аэропорту Хошимина служба досмотра попросила ростовчанку открыть багаж. Внимание сотрудников привлекла сумка для ноутбука. Ее проверили на детекторе и спросили, кому принадлежит вещь.
— Я ответила: «Мне это дал друг». Потом таможенники вскрыли подкладку и извлекли спрятанные пакеты с наркотиками. Осознание случившегося пришло почти мгновенно, я поняла, что стала жертвой преступной схемы Ника и его приятеля.
Мария старалась помочь следствию. Она передала правоохранительным органам все контакты парня и его друга. Однако дозвониться по указанным номерам уже не удалось. После чего ростовчанку поместили в местное СИЗО, где она четыре года ожидала приговора, а по законам страны за подобное преступление грозила смертная казнь. Суд приговорил ее к пожизненному заключению, но спустя десять лет за решеткой во Вьетнаме Марию перевели в Россию, где по решению ростовского суда оставшийся срок составлял около полутора лет. В августе нынешнего года ростовчанка вышла на свободу после второго прошения об условно-досрочном освобождении.
