«Подарок» с сюрпризом: Как ростовчанка везла через Вьетнам чемодан с наркотиками

Мария старалась помочь следствию. Она передала правоохранительным органам все контакты парня и его друга. Однако дозвониться по указанным номерам уже не удалось. После чего ростовчанку поместили в местное СИЗО, где она четыре года ожидала приговора, а по законам страны за подобное преступление грозила смертная казнь. Суд приговорил ее к пожизненному заключению, но спустя десять лет за решеткой во Вьетнаме Марию перевели в Россию, где по решению ростовского суда оставшийся срок составлял около полутора лет. В августе нынешнего года ростовчанка вышла на свободу после второго прошения об условно-досрочном освобождении.