Омские аграрии пожаловались на тяжелые условия прокуратуре

В прокуратуре Омской области прошло заседание рабочей группы по вопросам ценообразования на продовольственном рынке. Во встрече участвовали аграрии, Омский транспортный прокурор, представители Омского УФАС и регионального минсельхоза.
Сельхозпроизводители рассказали о возникших у них проблемах. В частности, они связаны с организацией логистической системы и низкими закупочными ценами на зерно.
Как сообщили в областной прокуратуре, по итогам встречи принято решение о проведении ряда проверок и совместных с другими органами мероприятий, выполнение которых будет способствовать решению существующих проблем.
Практику совместных тематических приемов в прокуратуре планируют продолжить.