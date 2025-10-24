Ричмонд
Омские аграрии пожаловались на тяжелые условия прокуратуре

В прокуратуре Омской области обсудили ценообразование на продовольствие.

В прокуратуре Омской области прошло заседание рабочей группы по вопросам ценообразования на продовольственном рынке. Во встрече участвовали аграрии, Омский транспортный прокурор, представители Омского УФАС и регионального минсельхоза.

Сельхозпроизводители рассказали о возникших у них проблемах. В частности, они связаны с организацией логистической системы и низкими закупочными ценами на зерно.

Как сообщили в областной прокуратуре, по итогам встречи принято решение о проведении ряда проверок и совместных с другими органами мероприятий, выполнение которых будет способствовать решению существующих проблем.

Практику совместных тематических приемов в прокуратуре планируют продолжить.