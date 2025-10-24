Госдума может 18 ноября рассмотреть усиление наказаний за дезертирство

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госдума может 18 ноября рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство для освобождённых от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов ГД в ноябре, документ доступен в думской электронной базе.