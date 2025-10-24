Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 25 октября 2025

Отключение света в Иркутске 25 октября 2025 коснется Октябрьского, Правобережного, Ленинского и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет 38», ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электрических сетях.
В связи с проведением работ, жители ряда улиц, включая Александра Невского, Юрия Тена, Багратиона, Костычева, Декабрьских Событий, Сурнова, Ямскую, Мельничную и Фабричную, будут временно лишены электроснабжения. Продолжительность отключений варьируется: для одних она составит около часа в ночное время, для других — практически весь день. Рекомендуется заранее запастись всем необходимым и полностью зарядить мобильные телефоны.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 25 октября 2025 можно узнать ниже.
