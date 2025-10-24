В Тамбовской области провели инвентаризацию Вернадского лесхоза

Специалисты Вернадского лесхоза в Пичаевском районе Тамбовской области провели инвентаризацию питомника в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.
Собранные данные позволят сформировать планы по лесовосстановлению с учетом потребностей региона. Особое внимание в питомнике уделяется выращиванию стратегически важных лиственных пород: дубов красного и черешчатого. Это необходимо для восстановления широколиственных лесов региона. Несмотря на требовательность этих культур к условиям, первые результаты их выращивания оцениваются положительно.
«Питомник является ключевым звеном в цепочке воспроизводства лесных ресурсов. От качества посадочного материала напрямую зависит успех будущих лесонасаждений. Поэтому лесхоз уделяет особое внимание внедрению современных технологий и научному подходу к выращиванию саженцев», — подчеркнул директор лесхоза Максим Земсков.
Успешно культивируется в питомнике и каштан, демонстрирующий хорошую приживаемость. Эти саженцы используются для озеленения населенных пунктов и создания лесопарковых зон. В ближайшие годы лесхоз планирует расширить ассортимент выращиваемых пород и увеличить объемы производства посадочного материала.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.