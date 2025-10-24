Ростовчанка, просидевшая десять лет за решеткой во Вьетнаме, выращивала овощи

Мария вспоминает, что четыре года она провела в следственном изоляторе в ожидании приговора, еще шесть — в двух исправительных лагерях. В отличие от СИЗО там заключенные могли выходить на улицу. Однако всех ждала обязательная и неоплачиваемая работа.