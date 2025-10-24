Ростовчанка, просидевшая десять лет за решеткой во Вьетнаме, выращивала овощи

Ростовчанка Мария Дапирка, которая была осуждена на пожизненный срок за наркотики во Вьетнаме, вышла на свободу. Она рассказала об условиях содержания заключенных в исправительном лагере. В интервью «КП — Ростов-на-Дону» женщина поделилась деталями быта за решеткой в тропической стране и вспомнила, какие занятия позволяли не сойти с ума.
После года работы гидом в Таиланде в августе 2014 года Марию задержали при пересадке в аэропорту Хошимина с почти тремя килограммами наркотиков, о которых, по словам ростовчанки, она не знала.
По местному законодательству Марии грозил смертный приговор, но ее приговорили к пожизненному заключению. Через десять лет за решеткой во Вьетнаме ростовчанку перевели в Россию, и в августе 2025 года она вышла на свободу.
Мария вспоминает, что четыре года она провела в следственном изоляторе в ожидании приговора, еще шесть — в двух исправительных лагерях. В отличие от СИЗО там заключенные могли выходить на улицу. Однако всех ждала обязательная и неоплачиваемая работа.
— Мы в течение рабочего дня плели сети для выращивания моллюсков в море, чистили кешью — руки были постоянно исколоты, а суставы сильно болели.
Питание в лагере было скудным и однообразным. Основой рациона был рис. И, чтобы разнообразить питание, заключенные занимались огородничеством. Девушка выращивала салат, баклажаны и другие культуры. Растения гибли под палящим солнцем и гнили в сезон дождей, но получать хоть какой-то урожая ей помог опыт помощи бабушке на огороде.
— Чтение книг стало одним из главных развлечений. Родные и друзья присылали литературу из России, и у меня собралась целая библиотека. Мы изучали психологию, читали фэнтези и классику. Йога и медитация помогали сохранять душевное равновесие.
— Иногда происходили курьезные случаи. Мы с подругой-сокамерницей из России учили охранниц русскому языку. Один генерал во время проверки взял книгу и приказал: «Читай мне». Он послушал несколько минут Толстого и признался, что учился в России и когда-то сам умел читать.
Мария с подругой знакомили окружающих с русской кухней. На деньги от родителей они заказывали продукты из города. Особой радостью стала селедка с лучком. Девушки жарили баклажаны с чесноком и пекли блины с картошкой и грибами.
— Сначала охранница скептически отнеслась к блинам. Она предположила, что такие блюда едят только дети. Но после того как мы передали угощение ее маленьким сыновьям, она сама попросила приготовить еще.
