Каждую секунду гибнут тысячи нейронов: почему нельзя тянуть с вызовом скорой при инсульте

«Инсульт происходит из-за закупорки сосуда или из-за его разрыва».
Головной мозг — главный дирижер человеческого организма. Именно здесь рождаются речь, ощущения и способность двигаться. Поскольку мозг нуждается в постоянном и обильном кровоснабжении, он особенно уязвим к различным сбоям.
В медицине такие сбои называют острыми нарушениями мозгового кровообращения. Инсульт — лишь одна из их форм, но именно о нем слышал почти каждый. По статистике, с этим заболеванием сталкивается каждый четвертый взрослый. Инсульт остается одной из ведущих причин инвалидности и смертности как в России, так и во всем мире.
«При поражении мозга человек может лишиться возможности ходить, бегать, говорить и делать мелкую работу руками — именно это делает нас людьми, отличает от животных. Что же происходит в организме? Кровь перестает поступать к органу либо из-за закупорки сосуда, либо из-за его разрыва. Из-за недостатка или полного отсутствия кровотока начинают погибать нейроны», — объяснил врач-невролог Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ), президент Фонда помощи больным инсультом «Зэнгэр Тасма» («Синяя лента») Тимур Демин.
При закупорке сосуда развивается ишемический инсульт. Механизм его развития напоминает инфаркт миокарда, ведь при нем тоже засоряется сосуд, только в сердце. При разрыве сосуда возникает геморрагический инсульт -кровоизлияние. Этот вид инсульта встречается реже.
Что приводит к инсульту и как его распознать.
Что же приводит к развитию инсульта? Среди множества факторов риска есть «пятерка», которая в 80% случаев становится пусковым механизмом заболевания. В нее входят:
повышенное артериальное давление; отсутствие физической активности; определенные продукты питания; абдоминальный тип ожирения — избыточное отложение жира преимущественно в брюшной полости; курение.
Тимур Демин: «Серьезным фактором риска также является наше настроение. Депрессия приводит к инсульту — это неоспоримый факт».
Невролог назвал самые частые и достоверные симптомы инсульта. Среди них:
нарушение движения; нарушение чувствительности — возникает слабость в руке или ноге; нарушение речи; асимметрия лица.
«При подозрении на инсульт мы просим пациента улыбнуться или поднять руки. Если поднимется лишь один уголок рта или одна рука — наши опасения верны», — пояснил врач.
Если у вас или вашего близкого появился хотя бы один из перечисленных симптомов, нужно немедленно вызывать скорую помощь.
Чем дольше пациент ждет, тем быстрее он приближается к смерти.
«Как правило, недуг поражает лиц старше 60 лет, но и дети сталкиваются с этой проблемой. Инсульты у детей связаны с врожденными аномалиями строения сосудов — они не выдерживают давления и рвутся», — рассказал главный внештатный специалист ангионевролог Минздрава РТ Марат Сайхунов.
Марат Сайхунов: «Каждый год около 19 тысяч жителей Татарстана обращаются в больницы с инсультом».
На пресс-конференции врачи неоднократно подчеркивали важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках инсульта. Однако, как отмечают специалисты, на практике с этим все обстоит далеко не идеально.
«Всего 30% пациентов обращаются за медицинской помощью в первые часы после развития симптомов инсульта. Многие из них понимают, что столкнулись с инсультом, но ждут, пока все пройдет», — констатировал Марат Сайхунов.
Таким образом, подчеркнул врач, человек упускает свой «золотой час» — время, когда можно оказать наиболее эффективную помощь. Чем дольше пациент медлит, тем тяжелее становится его состояние и тем выше риск летального исхода.
Тимур Демин: «Часто мы наблюдаем следующую ситуацию. Пожилой человек, почувствовав недомогание, звонит детям или внукам. Они приезжают, звонят другим родственникам за советом, а время-то идет. Каждую секунду развития инсульта в мозге гибнут тысячи нейронов».
Если обратиться за помощью вовремя, врачи смогут восстановить кровоток так, что неработающие, но еще живые клетки мозга будут спасены. В этом случае неврологические нарушения начнут постепенно регрессировать — состояние пациента улучшится.
В Татарстане созданы все условия для помощи пациенту с инсультом.
Продолжительность жизни увеличивается, а вместе с этим растет и число людей, столкнувшихся с инсультом. Эта проблема становится все более актуальной и вызывает серьезную обеспокоенность у населения.
«Угроза есть, но сильно переживать не стоит. В Республике Татарстан созданы все условия для оказания помощи даже самым сложным пациентам. Отмечу уникальную систему, созданную в Межрегиональном клинико-диагностическом центре. Специалисты высочайшего уровня делают любые операции, которые возможны в России», — отметил председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан Чингис Махмутов.
Чингис Махмутов: «В республике работает сеть из 20 сосудистых центров. В течение часа из любой точки Татарстана больного можно доставить в головной центр, МКДЦ, и спасти его жизнь».
В республике работают специальные бригады скорой помощи, которые занимаются спасением тех, кого поразил инсульт.
Бурную деятельность ведет Фонд помощи больным инсультом «Зэнгэр Тасма» («Синяя лента»). Специалисты фонда выезжают в районы республики и обучают медиков. Они организуют встречи с родственниками потенциальных пациентов и обсуждают с ними вопросы профилактики и симптомов инсульта.
«Фонд ведет работу и со школьниками. Это имеет свои плоды: часто внуки лучше подмечают тревожные симптомы у бабушек и дедушек. Верю, что старшее поколение в надежных руках», — подытожил президент фонда Чингис Махмутов.