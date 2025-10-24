Каждую секунду гибнут тысячи нейронов: почему нельзя тянуть с вызовом скорой при инсульте

В медицине такие сбои называют острыми нарушениями мозгового кровообращения. Инсульт — лишь одна из их форм, но именно о нем слышал почти каждый. По статистике, с этим заболеванием сталкивается каждый четвертый взрослый. Инсульт остается одной из ведущих причин инвалидности и смертности как в России, так и во всем мире.