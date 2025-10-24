Ростовчанка Мария Дапирка, осужденная на пожизненное во Вьетнаме, нашла на работу

Задержанная с крупной партией наркотиков в августе 2014 года при пересадке в аэропорту Хошимина ростовчанка попала за решетку во Вьетнаме на десять лет. После перевода в Россию она еще в течение года отбыла наказание в колонии в Ростовской области, и в августе 2025-го вышла на свободу по УДО.