Ростовчанка Мария Дапирка, осужденная на пожизненное во Вьетнаме, нашла на работу

Ростовчанка Мария Дапирка, осужденная на пожизненный срок во Вьетнаме за наркотики, вышла на свободу и устроилась на работу. Подробностями своей новой жизни поделилась в интервью «КП — Ростов-на-Дону».
Задержанная с крупной партией наркотиков в августе 2014 года при пересадке в аэропорту Хошимина ростовчанка попала за решетку во Вьетнаме на десять лет. После перевода в Россию она еще в течение года отбыла наказание в колонии в Ростовской области, и в августе 2025-го вышла на свободу по УДО.
Первое время на свободе Мария постоянно находилась рядом с родными. Когда близкие разъехались, пришлось заново учиться самостоятельности.
— Потребовалось время, чтобы снова привыкнуть к обычным вещам. Теперь уже могу спокойно находиться одна и выходить в город по делам без сопровождения, — призналась Мария.
Сейчас она старается начать жизнь заново, встать на ноги. Ростовчанка нашла нашла работу конструктором мебели.
— Я занималась этим еще до отъезда в Таиланд, только за эти годы появилось много новых программ — осваиваю их, постоянно учусь.
В свободное время Мария рисует.
— Во Вьетнаме рисовала, когда родные и друзья присылали карандаши и акварель, делала им открытки. Теперь пишу масляными красками.
Также ростовчанка проходит курсы в местном йога-центре. В планах у нее — стать волонтером.
— Это хорошее занятие для тех, кто долго был в изоляции — помогает почувствовать себя нужной и полезной для других людей.
О своих надеждах на будущее Мария говорит просто.
— Мечтаю о простом женском счастье, семье, любимой работе, хобби. Но специально ничего не планирую. Если что-то суждено, то оно обязательно случится.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
«Впервые за 10 лет услышала маму и расплакалась»: Честное интервью освобожденной Марии Дапирка, которой грозила казнь во Вьетнаме.