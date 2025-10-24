Ричмонд
Ростовчанка Мария Дапирка рассказала, что было на приговоре в суде во Вьетнаме

Мария Дапирка из Ростова вспомнила о первых минутах после приговора во Вьетнаме.

Источник: Комсомольская правда

Осужденная во Вьетнаме на пожизненный срок за наркотики и вышедшая на свободу ростовчанка Мария Дапирка в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала о том, как ей оглашали приговор.

Напомним, в 2014 году Марию задержали в аэропорту Хошимина с крупной партией наркотиков в багаже. Ростовчанка утверждает, что ничего не знала о запретном грузе, считает, что о содержимом знал ее парень-футболист из Нигерии, а она стала жертвой преступной схемы.

Задержанную россиянку поместили в местное СИЗО, где она четыре года ждала приговора. По законодательству Вьетнама ей грозила смертная казнь.

— Следователи и адвокаты заверяли: «Не бойтесь, все будет хорошо. Вы — русская, к вам хорошо отнесутся». Но опытные заключенные говорили: «Тебе дадут смертный приговор».

Ростовчанка надеялась, что наказание ограничится 20 годами заключения и морально готовила к этому родителей в своих редких письмах.

— Когда судья огласил приговор, осудил меня на пожизненный срок, я почти ничего не почувствовала. Это было как во сне. Расплакалась уже, когда ехала обратно из суда в СИЗО.

После Мария шесть лет провела в двух исправительных лагерях во Вьетнаме, затем еще год — в российской колонии. В августе 2025 года она вышла на свободу.

