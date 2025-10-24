Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За тяжкие преступления лишили гражданства 49 человек в Ростовской области

С начала года в Ростовской области 49 мигрантов лишены гражданства.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Ростовской области 49 человек лишили российского гражданства за тяжкие преступления. Об этом на пресс конференции заявила начальник управления по вопросам миграции регионального МВД Светлана Тремасова.

— Если человек получил гражданство, а потом нарушил закон и осужден по тяжким статьям — гражданства он лишается. В основном это преступления, связанные с наркотиками, — пояснила Светлана Тремасова.

По ее словам, в целях профилактики по всей области проходят проверки, в которых задействованы все полицейские подразделения.

— Мы не только выявляем нарушителей, но и пресекаем случаи незаконной занятости мигрантов.

В МВД напомнили, что иностранцы, желающие работать в России, обязаны пройти дактилоскопию и фотографирование. Без этого разрешительные документы не выдаются, а нарушителям грозит штраф и выдворение из страны.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!