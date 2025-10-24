За тяжкие преступления лишили гражданства 49 человек в Ростовской области

С начала 2025 года в Ростовской области 49 человек лишили российского гражданства за тяжкие преступления. Об этом на пресс конференции заявила начальник управления по вопросам миграции регионального МВД Светлана Тремасова.
— Если человек получил гражданство, а потом нарушил закон и осужден по тяжким статьям — гражданства он лишается. В основном это преступления, связанные с наркотиками, — пояснила Светлана Тремасова.
По ее словам, в целях профилактики по всей области проходят проверки, в которых задействованы все полицейские подразделения.
— Мы не только выявляем нарушителей, но и пресекаем случаи незаконной занятости мигрантов.
В МВД напомнили, что иностранцы, желающие работать в России, обязаны пройти дактилоскопию и фотографирование. Без этого разрешительные документы не выдаются, а нарушителям грозит штраф и выдворение из страны.
