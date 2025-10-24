Экс-директор колледжа в Уфе осужден за систематическое получение взяток

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с июля 2023 года по март 2025 года обвиняемый систематически получал денежные средства от предпринимателя, арендовавшего бассейн при колледже. Взятки предназначались за общее покровительство, содействие в заключении и продлении арендного договора, а также создание благоприятных условий для ведения коммерческой деятельности.