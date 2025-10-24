Экс-директор колледжа в Уфе осужден за систематическое получение взяток

Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Экс-руководителя учебного заведения признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с июля 2023 года по март 2025 года обвиняемый систематически получал денежные средства от предпринимателя, арендовавшего бассейн при колледже. Взятки предназначались за общее покровительство, содействие в заключении и продлении арендного договора, а также создание благоприятных условий для ведения коммерческой деятельности.
Размер незаконного вознаграждения составлял от 35 до 200 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма полученных средств достигла почти 1,4 миллиона рублей.
— Подсудимый частично признал свою вину в совершении противоправных действий, — сказали в прокуратуре Башкирии.
Суд назначил бывшему директору колледжа наказание в виде штрафа размером 4 миллиона рублей. Также его лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течение пяти лет. Полученные взятки были конфискованы в доход государства.
