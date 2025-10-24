В Челябинске в библиотеке имени Горького детям расскажут об анимации

Мастер-классы по цифровому дизайну и анимации состоятся в эту субботу, 25 октября, в Центральной детской библиотеке имени А. М. Горького в Челябинске, сообщили в городской администрации. Занятия подготовили в детском технопарке «Кванториум», работающем по национальному проекту «Молодежь и дети».
На мастер-классе «Секреты цифрового дизайна» дети ознакомятся с основами цифрового рисования, смогут создать свой первый уникальный рисунок. Ребятам покажут и расскажут, как правильно работать с цветом, научат воплощать свои идеи в цифровом формате.
Запланирован также урок по теме «Секреты создания анимации в Scratch». Ребята попробуют работать с визуальными блоками, создавать и анимировать персонажей, программировать игровые механики и разрабатывать собственные сценарии. Принять участие в занятиях могут дети от 7 до 11 лет. Занятия бесплатные. Необходима регистрация по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.