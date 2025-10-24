Иркутские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце ребенка

В Иркутской областной клинической больнице врачи впервые в регионе успешно прооперировали 10-летнего мальчика с редким врожденным пороком сердца — аномалией Эбштейна. Часто при этом заболевании правое предсердие переполняется кровью, что может быть опасно для жизни. Об этом КП-Иркутск сообщили в Министерстве здравоохранения Приангарья.