Иркутские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце ребенка

При сильной сердечной недостаточности мальчик быстро уставал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской областной клинической больнице врачи впервые в регионе успешно прооперировали 10-летнего мальчика с редким врожденным пороком сердца — аномалией Эбштейна. Часто при этом заболевании правое предсердие переполняется кровью, что может быть опасно для жизни. Об этом КП-Иркутск сообщили в Министерстве здравоохранения Приангарья.

— Мальчик, страдавший от сильной сердечной недостаточности, быстро уставал. Хирурги провели сложную операцию, восстановив работу его клапана, — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Врачи использовали только ткани самого ребенка, отказавшись от искусственных материалов. Это позволило полностью восстановить структуру сердца.

