Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Истекшие сроки годности, недовесы, вынос продуктов». КГК проверил школьные столовые в Беларуси

КГК сказал про недовесы и истекшие сроки годности в школьных столовых в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

КГК сказал про недовесы и истекшие сроки годности в школьных столовых в Беларуси. Подробности озвучила заместитель начальника отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг Комитета государственного контроля Ольга Провоторова, пишет БелТА.

Комитет госконтроля начал проверки по вопросам организации питания в школах страны. Ситуация изучается во всех регионах Беларуси. Замначальника уточнила, что были установлены многочисленные факты нарушений технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья.

— В одной из школ Могилева при приготовлении биточков куриных вместо предусмотренных 14,5 килограммов мяса птицы использовали на 3,5 килограмма меньше. И такие факты не единичны, — обратила внимание Ольга Провоторова.

Специалист отметила, что были обнаружены случаи выноса сотрудниками пищеблоков продуктов питания. Заместитель начальника привела пример: в пищеблоке средней школы Солигорска нашли спрятанные в шкафах, столах, а также под одеждой сотрудников, пачки с мукой, сахаром, 12 литров сока.

— По-прежнему значительная часть приготовленных блюд направляется в отходы. В отдельных случаях учащиеся не съедают до 40% приготовленной еды, — акцентировала внимание отметила заместитель начальника отдела контроля.

По словам Ольги Провоторовой, выявлены и факты хранения товаров с истекшим сроком годности. Она также заметила, что по всем фактам нарушений были выданы рекомендации, сообщив: во многих случаях недостатки устранялись прямо в ходе мониторинга.

— Проверки по этим вопросам продолжаются, — заявила заместитель начальника.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».

Тем временем Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».

А еще глава государства заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше