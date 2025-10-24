«Истекшие сроки годности, недовесы, вынос продуктов». КГК проверил школьные столовые в Беларуси

КГК сказал про недовесы и истекшие сроки годности в школьных столовых в Беларуси. Подробности озвучила заместитель начальника отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг Комитета государственного контроля Ольга Провоторова, пишет БелТА.
Комитет госконтроля начал проверки по вопросам организации питания в школах страны. Ситуация изучается во всех регионах Беларуси. Замначальника уточнила, что были установлены многочисленные факты нарушений технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья.
— В одной из школ Могилева при приготовлении биточков куриных вместо предусмотренных 14,5 килограммов мяса птицы использовали на 3,5 килограмма меньше. И такие факты не единичны, — обратила внимание Ольга Провоторова.
Специалист отметила, что были обнаружены случаи выноса сотрудниками пищеблоков продуктов питания. Заместитель начальника привела пример: в пищеблоке средней школы Солигорска нашли спрятанные в шкафах, столах, а также под одеждой сотрудников, пачки с мукой, сахаром, 12 литров сока.
— По-прежнему значительная часть приготовленных блюд направляется в отходы. В отдельных случаях учащиеся не съедают до 40% приготовленной еды, — акцентировала внимание отметила заместитель начальника отдела контроля.
По словам Ольги Провоторовой, выявлены и факты хранения товаров с истекшим сроком годности. Она также заметила, что по всем фактам нарушений были выданы рекомендации, сообщив: во многих случаях недостатки устранялись прямо в ходе мониторинга.
— Проверки по этим вопросам продолжаются, — заявила заместитель начальника.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».
Тем временем Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».
А еще глава государства заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.