В Омской области отремонтировали отрезок дороги Называевск — Исилькуль

Движение по нему уже открыли для всех видов транспорта.

Ремонт участка с 43-го по 45-й километр дороги Называевск — Исилькуль в Омской области завершен, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты полностью обновили дорожное покрытие. Они срезали старый асфальтобетон, устранили места пучинообразований и укрепили основание дороги методом холодного ресайклинга (в старое покрытие добавили новую щебеночно-песчаную смесь и цемент). После рабочие уложили два слоя нового покрытия, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили новые знаки. Обновленный участок трассы уже открыли для движения всех видов транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.