Жителей Иркутской области обучили следить за состоянием леса с помощью БАС

Обучение управлению беспилотными воздушными судами для мониторинга ситуации в лесах в Иркутской области прошли 40 человек. Занятия организованы по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
Занятия прошли в школе беспилотной авиации. Они включали теоретическую часть и более 70 часов практики. В качестве слушателей учебу проходили сотрудники лесничеств, регионального министерства лесного комплекса и департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Они научились управлять беспилотными аппаратами массой до 30 кг, отслеживать незаконные вырубки, следить за пожарной безопасностью в лесных массивах.
«На курсе участники изучили аспекты обеспечения безопасности полетов, обработки и интерпретации данных, методики выполнения различных задач в реальных условиях эксплуатации. Им рассказали о принципах работы и устройстве беспилотных авиационных систем, а также об их применении для мониторинга лесов. По окончании курса участники получили удостоверения и смогут применить свои знания на практике», — рассказал исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.