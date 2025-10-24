Жителей Иркутской области обучили следить за состоянием леса с помощью БАС

«На курсе участники изучили аспекты обеспечения безопасности полетов, обработки и интерпретации данных, методики выполнения различных задач в реальных условиях эксплуатации. Им рассказали о принципах работы и устройстве беспилотных авиационных систем, а также об их применении для мониторинга лесов. По окончании курса участники получили удостоверения и смогут применить свои знания на практике», — рассказал исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.