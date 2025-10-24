Ричмонд
Молдова и в этому году не отказалась от перехода на «зимнее время»: Когда будем переводить стрелки

В ночь с субботы на воскресенье, 25−26 октября, Республика Молдова официально перейдет на зимнее время. Часы будут переведены на один час назад, так что 4:00 станет 3:00.

Накануне перехода рекомендуется проверить механические и электронные часы, которые не обновляются автоматически, чтобы избежать путаницы в расписании в воскресенье утром.

В Республике Молдова смена времени происходит дважды в год. В последнее воскресенье марта переводят часы на летнее время.

Интересно, что в Кишинёве переход на зимнее делают в 4:00, а в Тирасполе в 3:00.

Это единственная ночь в году, когда в Приднестровье можно съездить как назад в будущее.

