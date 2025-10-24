Ричмонд
В Северной Осетии этой осенью высадили более 7 тысяч деревьев

Лесовосстановительные мероприятия состоялись во время акции «Сохраним лес».

Участники всероссийской акции «Сохраним лес», реализуемой по нацпроекту «Экологическое благополучие», этой осенью высадили в Северной Осетии более 7 тысяч деревьев, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Центральным мероприятием акции стала высадка деревьев в селе Тарском. Там, в частности, укоренили 1300 молодых красных дубов. Параллельно во время акции в Кировском и Ирафском районах республики высадили 3600 деревьев. А в Затеречном районе Владикавказа укоренили 300 сеянцев.

«Помощниками в этом году стали суворовцы, волонтеры соцпроекта “Лесотерапия”, учащиеся школ, студенты лесного техникума, сотрудники МЧС и МВД, а также других ведомств», — рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.