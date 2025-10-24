В Чистопольском районе Татарстана заработала мобильная поликлиника

Уточним, что результаты обследований при нахождении патологий с помощью телемедицины передадут в специализированные медицинские центры. Благодаря этому жителям не нужно ездить за десятки километров. При необходимости пациентов направят, например, в Республиканскую клиническую больницу. Мобильная поликлиника будет работать около 6 недель. За это время врачи посетят несколько населенных пунктов Чистопольского муниципального района.