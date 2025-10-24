В Чистопольском районе Татарстана заработала мобильная поликлиника

Передвижной медицинский комплекс начал работать в селе Муслюмкино Чистопольского муниципального района Татарстана по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Мобильная поликлиника оборудована современной медицинской аппаратурой. Там расположены регистратура и изолированные кабинеты для приема пациентов, оснащенные переносным диагностическим оборудованием. Также в комплексе есть свой лабораторный комплекс. Прием ведут кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и ревматолог.
Уточним, что результаты обследований при нахождении патологий с помощью телемедицины передадут в специализированные медицинские центры. Благодаря этому жителям не нужно ездить за десятки километров. При необходимости пациентов направят, например, в Республиканскую клиническую больницу. Мобильная поликлиника будет работать около 6 недель. За это время врачи посетят несколько населенных пунктов Чистопольского муниципального района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.