Ростовчанка рассказала о женихе, из-за которого попала в тюрьму во Вьетнаме

Ростовчанка Мария Дапирка, которой грозила смертная казнь во Вьетнаме за наркотики, рассказала о бывшем женихе, которого считает виновным в ее тюремном заключении. Воспоминаниями она поделилась в интервью «КП — Ростов-на-Дону».
В 2013 году Мария уехала в Таиланд работать гидом. Там она познакомилась с нигерийским футболистом Ником. Их встреча произошла в местном супермаркете.
Отношения развились быстро и продолжались более полугода. Молодой человек строил серьезные планы и хотел встретиться с родителями девушки.
Когда через год Мария собралась в Россию, Ник предложил ей совместный отдых. В это время он находился на матче в Бразилии. Парень пообещал прилететь в соседний с Таиландом Лаос.
— Мы планировали провести вместе две недели перед моим отъездом в Россию. Ник сам купил авиабилеты: маршрут включал пересадку во Вьетнаме. А перед самым вылетом друг Ника попросил передать ему подарок. Это был ноутбук в сумке. Именно в этой сумке в аэропорту Хошимина таможенники нашли наркотики.
Суд назначил ей пожизненное заключение, но спустя десять лет ростовчанку перевели в Россию. В августе 2025 года она вышла на свободу.
Позже от общих знакомых семья Марии узнала интересную информацию. Ника видели в Таиланде с другой девушкой. Однако найти его так и не удалось.
Сама Мария признается, что ничего не знает о его судьбе.
— Если бы его можно было найти, не возникло бы таких проблем. Даже не знаю, нужно ли мне, чтобы его наказали по закону. За прошедшие годы вся злость и обида ушли. Виню в первую очередь себя: нужно было думать головой. Я же чувствовала, что что-то не так, но продолжила общение с подозрительным парнем.
