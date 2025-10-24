В Татарстане за неделю яйца подорожали на 13 рублей

В Татарстане за неделю с 13 по 20 октября зафиксирован значительный рост цен на основные продукты питания. Согласно данным Татарстанстата, яйца подорожали на 13,13 рубля, достигнув средней цены 72,84 рубля за десяток. На втором месте по росту цен оказались помидоры, которые прибавили 7,16 рубля и теперь стоят 160,05 рубля за килограмм.