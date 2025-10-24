«Сильные дожди и порывистый ветер». Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября

Синоптики сказали белорусам про сильные дожди в выходные 25 и 26 октября. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране 25 октября, в субботу, будут определять активные атмосферные фронты. Прогнозируется облачная погода и дожди. Во многих района Беларуси пройдут сильные дожди. Ветер окажется юго-восточный с переходом на западный порывистый. Местами ветер может быть сильный порывистый. В ночные часы температура воздуха по западной части будет от +5 до +7 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +13 градусов.
В воскресенье, 27 октября, на погоде в Беларуси скажется влияние фронтальных разделов, которые смещаются с Западной Европы. Будет облачная погода, а на большей части пройдут дожди. Ветер будет преобладать юго-западный, южный порывистый. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днем — от +7 до +14 градусов.
