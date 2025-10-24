«Сильные дожди и порывистый ветер». Синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране 25 октября, в субботу, будут определять активные атмосферные фронты. Прогнозируется облачная погода и дожди. Во многих района Беларуси пройдут сильные дожди. Ветер окажется юго-восточный с переходом на западный порывистый. Местами ветер может быть сильный порывистый. В ночные часы температура воздуха по западной части будет от +5 до +7 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +13 градусов.