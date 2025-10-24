Минюст включил в реестр иностранных агентов Новик* и Росебашвили*

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналисток Ирину Новик* и Нино Росебашвили*, востоковеда Руслана Сулейманова*, историка Дмитрия Чернышевского*, а также проекты «Усть-Кут24»* и «Сердитая Чувашия»*, сообщается на сайте ведомства.
* Внесены в реестр иноагентов.