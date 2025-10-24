Ричмонд
Минюст включил в реестр иностранных агентов Новик* и Росебашвили*

Журналисток Новик и Росебашвили и востоковеда Сулейманова признали иноагентами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналисток Ирину Новик* и Нино Росебашвили*, востоковеда Руслана Сулейманова*, историка Дмитрия Чернышевского*, а также проекты «Усть-Кут24»* и «Сердитая Чувашия»*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать четвертого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. В. Кузьмичева*, Н. Р. Росебашвили*, Р. В. Сулейманов*, Д. В. Чернышевский*, проект “Сердитая Чувашия”*, а также проект “Усть-Кут24”*, — говорится в сообщении.

* Внесены в реестр иноагентов.