Минюст включил в реестр иностранных агентов Новик* и Росебашвили*

«Двадцать четвертого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. В. Кузьмичева*, Н. Р. Росебашвили*, Р. В. Сулейманов*, Д. В. Чернышевский*, проект “Сердитая Чувашия”*, а также проект “Усть-Кут24”*, — говорится в сообщении.