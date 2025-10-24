В Лабинском районе Кубани отремонтировали артезианскую скважину

Скважина № 1059 находится в станице Вознесенской. Она обеспечивает водой более 2,1 тыс. человек. Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник отметил, что, согласно лабораторным исследованиям, вода из скважины полностью соответствует критериям, установленным для холодной питьевой воды. Уточним, что все запланированные работы выполнены в полном объеме и с опережением графика.