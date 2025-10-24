В Лабинском районе Кубани отремонтировали артезианскую скважину

Артезианскую скважину в Лабинском районе Краснодарского края отремонтировали в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Скважина № 1059 находится в станице Вознесенской. Она обеспечивает водой более 2,1 тыс. человек. Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник отметил, что, согласно лабораторным исследованиям, вода из скважины полностью соответствует критериям, установленным для холодной питьевой воды. Уточним, что все запланированные работы выполнены в полном объеме и с опережением графика.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.