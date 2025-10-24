Ричмонд
В Ненецкой окружной больнице установили новый рентген-аппарат

Для него капитально отремонтировали кабинет.

Цифровой рентген-аппарат установили в Ненецкой окружной больнице, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона. Оборудование приобретено при поддержке федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Для размещения аппарата провели капитальный ремонт рентген-кабинета в главном корпусе. На сегодня работы завершены, оборудование установлено, а персонал прошел необходимое обучение», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения НАО Петр Лудников.

Новый рентген-аппарат «Полидиагност» смонтирован на первом этаже. Это сделает рентген-исследования более доступными для пациентов, обратившихся в приемное отделение с различными травмами.

«В перспективе рассматривается возможность проведения реконструкции приемного отделения для сокращения времени на маршрутизацию пациента на рентген-исследование, особенно в экстренных ситуациях», — сказал исполняющий обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы Анатолий Горелик.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.