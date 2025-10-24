Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

Глава ЦБ Набиуллина заявила о снижении напряженности на рынке труда в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Напряженность на российском рынке труда смягчается, хотя потребность в кадрах остается, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«У нас, конечно, нет последних статистических данных, они приходят с запаздыванием, но у нас есть данные опросов и данные хедхантеров. Мы видим, что количество вакансий уменьшается, по вопросам мы видим, что уменьшается и доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, хотя количество этих предприятий остается высоким, но это некоторая тенденция на снижение напряженности на рынке труда», — сказала она.

ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Ранее Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики в России продолжается, хотя могут быть и паузы, и ЦБ РФ считает, что может продолжать снижать ключевую ставку, но более аккуратно.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше