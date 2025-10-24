В Иркутске состоится фестиваль камерной и органной музыки

Фестиваль «Вселенная звука» пройдет с 31 октября по 5 ноября в органном зале Иркутской областной филармонии, сообщили в министерстве культуры и архивов региона. Состоятся пять концертов, билеты на них можно будет приобрести по Пушкинской карте, которая работает по национальному проекту «Семья».
В фестивале примут участие музыканты из Иркутска, Москвы и Новосибирска. 31 октября фестиваль откроет концерт «Бах и его современники» в исполнении заслуженного артиста России Александра Фисейского. Он является профессором Российской академии музыки имени Гнесиных, органистом, который впервые исполнил все органные сочинения Баха за один день.
1 ноября выступит «Сибирский квартет саксофонов», в который входят иркутские музыканты. 2 ноября состоится концерт «Орган плюс», на котором главный инструмент прозвучит вместе с флейтой, саксофоном, трубой, скрипкой, фортепиано и балалайкой. 4 ноября пройдет вечер органной музыки «Сокровища русской души». Завершится фестиваль 5 ноября концертом композитора и органиста Дечебала Григоруцэ «Иркутский орган. История и судьба», который будет исполнять музыку и много общаться с аудиторией.
«Иркутск обладает большой редкостью — настоящим органом. Он был создан в 1978 году в здании католического костела, открытие состоялось 3 ноября. Уже 13 лет в память об этом событии проходит фестиваль “Вселенная звука”, который стал иркутской традицией», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.