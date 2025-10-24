В Иркутске состоится фестиваль камерной и органной музыки

Фестиваль «Вселенная звука» пройдет с 31 октября по 5 ноября в органном зале Иркутской областной филармонии, сообщили в министерстве культуры и архивов региона. Состоятся пять концертов, билеты на них можно будет приобрести по Пушкинской карте, которая работает по национальному проекту «Семья».