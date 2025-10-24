Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовское МВД предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 9,3 тысячи

Стоимость патента для мигрантов в Ростовской области предложено увеличить почти на три тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области МВД предложило увеличить ежемесячный платеж за трудовой патент для иностранных граждан с 6 537 до 9 338 рублей. Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции Светлана Тремасова на пресс конференции в пятницу, 24 октября.

— Повышение позволит увеличить поступления в бюджет и упорядочить миграционные потоки в регионе, — отметила она.

Проект областного закона планируется подготовить до конца 2025 года. Кроме того, МВД предлагает ограничить труд мигрантов в ряде сфер — транспорте, курьерской доставке и торговле.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!