Ростовское МВД предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 9,3 тысячи

В Ростовской области МВД предложило увеличить ежемесячный платеж за трудовой патент для иностранных граждан с 6 537 до 9 338 рублей. Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции Светлана Тремасова на пресс конференции в пятницу, 24 октября.
— Повышение позволит увеличить поступления в бюджет и упорядочить миграционные потоки в регионе, — отметила она.
Проект областного закона планируется подготовить до конца 2025 года. Кроме того, МВД предлагает ограничить труд мигрантов в ряде сфер — транспорте, курьерской доставке и торговле.
