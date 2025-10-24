Ростовское МВД предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 9,3 тысячи

В Ростовской области МВД предложило увеличить ежемесячный платеж за трудовой патент для иностранных граждан с 6 537 до 9 338 рублей. Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции Светлана Тремасова на пресс конференции в пятницу, 24 октября.