В центре «Воля» Иркутска запустили курс по компьютерной грамотности

Обучающий курс по делопроизводству «Цифровые инструменты для учебы и жизни» запустили в структурном подразделении регионального реабилитационного центра для молодежи «Воля» в Иркутске. Проект реализовали по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве по молодежной политике Иркутской области.
Главная цель курса — научить реабилитантов уверенно использовать компьютерные программы. Обучение включает в себя следующие этапы: «Браузер — Ваше окно в мир информации», «Microsoft Word — Ваша цифровая ручка и типография», «Microsoft Excel— Ваша цифровая счетная книга и органайзер».
Во время курса обучающимся расскажут об основных инструментах и программах, используемых при работе с компьютером. Занятия будут проходить два раза в месяц в молодежном пространстве центра.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.