В Костроме состоится космический турнир «Технодром»

Городской командный космический турнир «Технодром» пройдет 27 и 28 октября в Костроме в соответствии с задачами национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Темой турнира этого года является «Гагаринский набор». Мероприятие посвящено 65-летию создания первого отряда космонавтов. За 40 минут ребятам предстоит создать космический корабль или другой объект из представленного набора конструктора, а затем защитить свой проект. В презентации участники должны отразить назначение и технические характеристики представленной модели.
В каждой команде будет по три человека. 27 октября состязание пройдет среди учеников начальных классов, а на следующий день, 28 октября, участниками станут дошкольники. При подведении итогов турнира экспертная комиссия будет учитывать оригинальность технического замысла и качество выполнения проектной модели. Победителей и призеров соревнования отметят дипломами.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.