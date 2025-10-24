В ЛНР стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» существует с 2019 года, ее цель — высадка 70 млн деревьев, привлечение внимания к теме бережного отношения к лесным ресурсам и компенсация последствий лесных пожаров. Это одна из инициатив нацпроекта «Экологическое благополучие». Он заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.