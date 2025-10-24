В ЛНР стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Луганской Народной Республике на территории Станично-Луганского лесничества. Участники высадили там более 10 тыс. саженцев сосны обыкновенной, уточнили в Минприроды ЛНР.
Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук отметил особую значимость акции для республики, так как боевые действия и природные пожары нанесли лесному фонду значительный урон. Он отметил, что с 2022 года участники высадили в регионе 189 тыс. деревьев. Кроме того, леса восстанавливают на постоянной основе. В 2025 году сотрудники местных лесоохотничьих учреждений высадили более 200 га культур, до конца года планируют охватить около 60 га.
«И тем не менее работы по восстановлению лесного фонда предстоит много. Благодаря акции “Сохраним лес” аккумулируются усилия органов исполнительной и законодательной власти, лесоохотничьих учреждений и общественности в деле восстановления лесных богатств Луганщины», — подчеркнул Егор Ковальчук.
«Всего в текущем году в рамках акции будет высажено более 60 тысяч деревьев», — уточнил министр природных ресурсов и экологии ЛНР Евгений Крехтунов. В мероприятии участвовали председатель Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по аграрной политике, природопользованию и земельным отношениям Василий Леонов, сотрудники прокуратуры Луганской Народной Республики, администрации муниципального образования «Станично-Луганский муниципальный округ» Луганской Народной Республики, ГБУ ЛНР «Станично-Луганское лесоохотничье хозяйство», школьное лесничество ГБОУ ЛНР «Станично-Луганская гимназия», представители Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также Юнармии.
Всероссийская акция «Сохраним лес» существует с 2019 года, ее цель — высадка 70 млн деревьев, привлечение внимания к теме бережного отношения к лесным ресурсам и компенсация последствий лесных пожаров. Это одна из инициатив нацпроекта «Экологическое благополучие». Он заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.