На портале «Цифровой регион» опубликовано уже 149 ИИ-решений

«Наша задача — найти баланс между стимулированием цифрового лидерства и обеспечением цифрового равенства регионов. С одной стороны, мы “уравниваем силы”. Прежде всего за счет создания на федеральном уровне готовых типовых ИИ-решений. Благодаря этому все регионы — даже те, у которых не хватает ресурсов на собственные разработки — смогут тестировать и внедрять ИИ. Важно, чтобы цифровые возможности были одинаково доступны гражданам всей страны. С другой стороны, мы стимулируем регионы проявлять инициативу. Для этого введены рейтинги цифровой трансформации, при составлении которых учитывается внедрение субъектами ИИ-решений», — рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на полях XVIII Тюменского цифрового форума «Инфотех».