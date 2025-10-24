На портале «Цифровой регион» опубликовано уже 149 ИИ-решений

Уже 149 ИИ-решений из 26 регионов России опубликовано на портале «Цифровой регион». Лидерами по количеству загруженных разработок стали Московская, Белгородская, Тюменская, Новосибирская области и Республика Татарстан, сообщили в аппарате правительства.
На портале собраны решения, которые помогают улучшать качество жизни населения. Например, там есть информационная система по контролю за состоянием городской среды, внедренная в Татарстане. Благодаря ИИ повышается оперативность и эффективность работы городских служб. Данная технология помогает на 50% быстрее приводить в порядок улицы после снегопада, а также в 48 раз быстрее выявлять дефекты на дорогах.
В Новосибирской области ИИ внедрен в работу чиновников. Он помогает обрабатывать запросы граждан и составлять протоколы рабочих совещаний. Технология позволяет высвобождать до 60% рабочего времени госслужащих и перенаправлять его с рутинных задач на решение экспертных вопросов.
«Наша задача — найти баланс между стимулированием цифрового лидерства и обеспечением цифрового равенства регионов. С одной стороны, мы “уравниваем силы”. Прежде всего за счет создания на федеральном уровне готовых типовых ИИ-решений. Благодаря этому все регионы — даже те, у которых не хватает ресурсов на собственные разработки — смогут тестировать и внедрять ИИ. Важно, чтобы цифровые возможности были одинаково доступны гражданам всей страны. С другой стороны, мы стимулируем регионы проявлять инициативу. Для этого введены рейтинги цифровой трансформации, при составлении которых учитывается внедрение субъектами ИИ-решений», — рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на полях XVIII Тюменского цифрового форума «Инфотех».
На цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства направлен нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.