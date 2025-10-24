На Дону с 2026 года заработают новые меры поддержки семей

Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года. Так, каждой донской семье, в которой появился малыш, с нового года будет выдаваться электронный сертификат на 20 тысяч рублей. Он предназначен для покупки младенцу товаров и вещей первой необходимости. Важно, что при появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного. Кроме того, с января будущие молодые мамы, которые учатся очно, при постановке на учет по беременности смогут оформить выплату в 100 тысяч рублей.