На Дону с 2026 года заработают новые меры поддержки семей

Поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области» поддержали на заседании законодательного собрания региона во вторник, 21 октября, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Введение новых мер поддержки семей с детьми отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года. Так, каждой донской семье, в которой появился малыш, с нового года будет выдаваться электронный сертификат на 20 тысяч рублей. Он предназначен для покупки младенцу товаров и вещей первой необходимости. Важно, что при появлении двойни или тройни сертификат будет выдаваться на каждого новорожденного. Кроме того, с января будущие молодые мамы, которые учатся очно, при постановке на учет по беременности смогут оформить выплату в 100 тысяч рублей.
Напомним, с этого года в области уже действует ряд новых мер поддержки. Например, многие категории донских семей пользуются бесплатным прокатом вещей для новорожденных. В следующем году пункты проката появятся во всех городах и районах региона. Также заработает институт «социальных нянь» — специалистов, которые будут помогать с уходом за детьми до трех лет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.