Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, чем может быть опасен для здоровья тыквенный латте

Хирург Умнов: тыквенный латте может нарушить пищеварение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тыквенный латте не всегда хорошо переносится некоторыми людьми, вызывая расстройство пищеварения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Александр Умнов.

— Этот кофейный напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара, — отметил врач.

Помимо кофеина и молока, потенциальный вред латте может исходить от тыквенного сиропа. Его высокая сахаристость делает кофе непригодным для людей с диабетом. Кроме того, ароматизатор тыквы в составе сиропа часто содержит сорбат калия, который нарушает баланс кишечной микрофлоры и вызвает проблемы с пищеварением.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что кардиохирурги из столицы Приангарья провели уникальную операцию на сердце ребенка.