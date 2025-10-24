Эксперт рассказал, чем может быть опасен для здоровья тыквенный латте

Тыквенный латте не всегда хорошо переносится некоторыми людьми, вызывая расстройство пищеварения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Александр Умнов.
— Этот кофейный напиток также противопоказан диабетикам из-за высокого содержания сахара, — отметил врач.
Помимо кофеина и молока, потенциальный вред латте может исходить от тыквенного сиропа. Его высокая сахаристость делает кофе непригодным для людей с диабетом. Кроме того, ароматизатор тыквы в составе сиропа часто содержит сорбат калия, который нарушает баланс кишечной микрофлоры и вызвает проблемы с пищеварением.
