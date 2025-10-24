Музей Нижегородского театра кукол откроют в 2026 году

Подписание прошло в обновлённом Центре театральной истории в Москве. Стороны договорились вместе развивать культурно-образовательные программы и создавать музейные пространства. Одним из первых шагов станет открытие в 2026 году музея Нижегородского государственного театра кукол. Новый музей станет современным пространством, в котором расскажут почти вековую историю театра с 1929 года. В экспозиции будут представлены редкие афиши, архивные документы, фотографии, эскизы и другие материалы из фондов театра и Бахрушинского музея. Глеб Никитин подчеркнул, что театральная жизнь региона в последние годы заметно изменилась.