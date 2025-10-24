В Челябинске прошел мастер-класс по новому методу лечения опухолей

«Данный метод имеет несколько важнейших особенностей. Во-первых, противопоказаний для таких операций минимум: они проводятся под местной анестезией, поэтому показаны в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми и иными патологиями, для которых общий наркоз создает высокие риски. Во-вторых, такие операции не требуют больших разрезов, меньше повреждают соединительные ткани, а значит, восстановительный период у пациента проходит быстрее и легче. Наконец, при помощи криоабляции можно убрать значительное количество метастазов — а значит, метод может быть эффективен и на поздних стадиях онкозаболевания», — рассказал Павел Балахнин.