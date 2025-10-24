В Челябинске прошел мастер-класс по новому методу лечения опухолей

Двухдневный мастер-класс по криоабляции — термическом воздействии на опухоль — состоялся в Челябинске в соответствии с задачами нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Мастер-классы включали наблюдение за операциями, которые проводились под руководством заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова из Санкт-Петербург Павла Балахнина. Он работал вместе с завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Яковом Гнатюком.
При криоабляции ткани опухоли замораживаются до температуры 150 градусов ниже нуля. В результате происходит разрушение ее клеток, затем они замещаются соединительной тканью. В ходе первой операции врачи спасали пациента с раком легкого, выявленным на ранней стадии. Во время второго вмешательства они воздействовали на опухоль печени, находящуюся тоже на начальной стадии.
«Данный метод имеет несколько важнейших особенностей. Во-первых, противопоказаний для таких операций минимум: они проводятся под местной анестезией, поэтому показаны в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми и иными патологиями, для которых общий наркоз создает высокие риски. Во-вторых, такие операции не требуют больших разрезов, меньше повреждают соединительные ткани, а значит, восстановительный период у пациента проходит быстрее и легче. Наконец, при помощи криоабляции можно убрать значительное количество метастазов — а значит, метод может быть эффективен и на поздних стадиях онкозаболевания», — рассказал Павел Балахнин.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.