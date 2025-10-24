Возраст древней стоянки на Нугушском водохранилище превышает 18 тысяч лет

Уфимские археологи получили научное подтверждение возраста древней стоянки Сергеевка-1, расположенной на берегу Нугушского водохранилища. Согласно данным радиоуглеродного анализа, этот археологический памятник относится к эпохе верхнего палеолита и насчитывает не менее 18−20 тысяч лет.
Как сообщили в музее-заповеднике «Пещера Шульган-Таш», во время недавних исследований береговой линии был обнаружен нетронутый культурный слой, содержащий костные останки животных и различные каменные изделия. Найденные артефакты — скребки, резцы и наконечники — полностью соответствуют предметам, ранее обнаруженным на поверхности этого участка.
Особый интерес представляет состав находок: около 90% всех костных останков принадлежат древним лошадям. Среди других идентифицированных животных — бизоны, шерстистые носороги, северные олени, пещерные львы и мамонты.
По словам археолога Михаила Румянцева, проведенные исследования окончательно подтвердили, что Сергеевка-1 являлась базовой стоянкой древних охотников. Основными занятиями обитателей этой стоянки были охота на лошадей, обработка шкур и костей, а также изготовление составных орудий. Ученый отметил, что материалы, полученные при раскопках, позволяют лучше понять материальную культуру и хозяйственный уклад древних охотников-собирателей, которые создали знаменитые наскальные изображения в пещере Шульган-Таш.
