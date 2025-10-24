Возраст древней стоянки на Нугушском водохранилище превышает 18 тысяч лет

По словам археолога Михаила Румянцева, проведенные исследования окончательно подтвердили, что Сергеевка-1 являлась базовой стоянкой древних охотников. Основными занятиями обитателей этой стоянки были охота на лошадей, обработка шкур и костей, а также изготовление составных орудий. Ученый отметил, что материалы, полученные при раскопках, позволяют лучше понять материальную культуру и хозяйственный уклад древних охотников-собирателей, которые создали знаменитые наскальные изображения в пещере Шульган-Таш.