В Иркутске создали центр для развития профессиональных навыков в кулинарии

Там планируют проводить курсы повышения квалификации и мастер-классы для всех желающих.

Ресурсный центр для поддержки и развития профессиональных навыков студентов и специалистов в области кулинарного искусства открыли на базе Иркутского техникума индустрии питания, сообщили в региональном министерстве образования. Учебное заведение является одной из сетевых организаций кластера «Туризм и сфера услуг» федпроекта «Профессионалитет», который развивается по нацпроекту «Молодежь и дети».

Директор техникума Ольга Бажина уточнила, что в новом центре, оснащенном современным оборудованием, планируется проведение курсов повышения квалификации, тренингов, мастер-классов для всех желающих. Учащиеся получат возможность отрабатывать навыки на современном кухонном оборудовании, чтобы участвовать в кулинарных проектах и конкурсах.

«Деятельность центра будет способствовать интеграции теоретического обучения с практическими навыками, позволит получить доступ к современному оборудованию и технологиям для преподавателей, студентов, специалистов нашей сферы из других организаций, а также окажет поддержку в профессиональном росте и развитии карьеры в пищевой отрасли», — рассказала Ольга Бажина.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.