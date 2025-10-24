В Краснодарской краевой больнице № 2 обновили послеродовое отделение

Послеродовое отделение перинатального центра краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщила в своих соцсетях исполняющая обязанности вице-губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
«В отделении заменили все — от инженерных коммуникаций до отделки и мебели. Теперь здесь просторные палаты, современное оборудование и комфортные условия, которые позволяют молодым мамам спокойно восстановиться после родов и наслаждаться первыми днями жизни малыша», — написала Анна Минькова.
По словам и. о. замглавы региона, это отделение — одно из самых востребованных медицинских учреждений в крае. С начала 2025 года там появились на свет более 5,3 тыс. детей, поэтому обновление и расширение помещений было крайне необходимо.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.