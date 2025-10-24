Солдаты армии Наполеона заражались «древней» формой возвратного тифа

К такому выводу пришла группа ученых под руководством начальника отдела палеогеномики Института Пастера (Франция) Николя Раскована при изучении останков 13 солдат армии Наполеона, которые были захоронены декабре 1812 года в Вильнюсе и эксгумированы в 2002 году. В прошлом исследователи уже находили в этих останках возможные следы сыпного тифа и окопной лихорадки, а также их распространителей, однако при этом они еще не изучались при помощи современных методов палеогенетики.