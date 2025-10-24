Юнармейцы обучили детей из села Борки Тюменской области строевой подготовке

Детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного в селе Борки Тюменской области, обучили основам строевой подготовки. Занятие для них организовали представители движения «Юнармия», поддержку которому оказывают по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района.
В ходе встречи детей также обучили основам огневой подготовки, навыкам сборки и разборки оружия. Также юнармейцы поделились с ребятами интересными историями из жизни. Подчеркивается, что такие встречи помогают молодому поколению развивать лидерские качества, учиться заботиться о других и вносить свой вклад в общество.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.