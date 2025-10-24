Ричмонд
На границе Татарстана и Башкирии открыли мост через реку Ик

Новая переправа символизирует братскую дружбу между республиками.

Торжественное открытие построенного в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» моста через реку Ик на границе с Башкирией состоялось в Татарстане 23 октября. Об этом сообщили в исполнительном комитете Ютазинского муниципального района.

Старый мост, который находился в аварийном состоянии, был демонтирован. На его месте возвели новую переправу с освещением, барьерными и перильными ограждениями. Протяженность моста превышает 238 м, ширина проезжей части составляет 7 м. Данная переправа символизирует братскую дружбу между Татарстаном и Башкирией.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.