Кадетский корпус в Красноярском крае оснастили новым оборудованием

Кабинеты для проведения занятий по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труда в Железногорском кадетском корпусе оснастили новым оборудованием в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
Теперь кадеты отрабатывают навыки военной подготовки с помощью квадрокоптеров, защитных костюмов, макетов гранат и автоматов, спасательных жилетов, раций. А на уроках труда ребята теперь используют электрические лобзики, шлифовальные бруски, наборы отверток. Помимо прочего, в учебном заведении отремонтировали крышу.
«В этом году в рамках нацпроекта “Молодежь и дети” все школы края закупили оборудование для уроков труда и ОБЗР. В следующем году мы начнем оснащение кабинетов изобразительного искусства, физики и музыки», — рассказала министр образования края Татьяна Гридасова.
Как рассказал директор кадетского корпуса Владимир Войнов, на данный момент учебное учреждение посещают более 170 детей и подростков. С 2012 года корпус активно сотрудничает с Сибирской пожарно-спасательной академией МЧС России. Это позволяет проводить для кадетов профориентационные мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.