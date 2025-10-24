Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Привокзальной площади в Ростове начали установку семи умных остановок

Глава Ростова рассказал о благоустройстве Привокзальной площади.

Источник: Комсомольская правда

На Привокзальной площади в Ростове-на-Дону планируют установить семь «умных» остановок. Соответствующие работы уже ведутся, рассказал в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Новые остановочные павильоны появятся в рамках концессионного соглашения. После этого ожидание транспорта станет более комфортным.

— Также администрация района добилась демонтажа незаконного кафе. На этом месте появляется мурал в честь Героя России, командира группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага Алексея Прокофьевича Береста. Художникам осталось нанести последние штрихи, — добавил Александр Скрябин.

Идея создания мурала поступила от жителей города. Параллельно с этими работами ведется благоустройство прилегающей территории. Рабочие уже установили часть лавочек и урн, восстановили уличное освещение. Все задачи планируют выполнить до конца октября.

Добавим, ранее на Привокзальной площади в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уложили асфальт и заменили тротуарную плитку.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.