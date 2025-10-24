На Привокзальной площади в Ростове начали установку семи умных остановок

На Привокзальной площади в Ростове-на-Дону планируют установить семь «умных» остановок. Соответствующие работы уже ведутся, рассказал в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.
Новые остановочные павильоны появятся в рамках концессионного соглашения. После этого ожидание транспорта станет более комфортным.
— Также администрация района добилась демонтажа незаконного кафе. На этом месте появляется мурал в честь Героя России, командира группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага Алексея Прокофьевича Береста. Художникам осталось нанести последние штрихи, — добавил Александр Скрябин.
Идея создания мурала поступила от жителей города. Параллельно с этими работами ведется благоустройство прилегающей территории. Рабочие уже установили часть лавочек и урн, восстановили уличное освещение. Все задачи планируют выполнить до конца октября.
Добавим, ранее на Привокзальной площади в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уложили асфальт и заменили тротуарную плитку.
