Программа «Семейная ипотека» помогла купить новое жилье 1,5 млн российских семей

«Единственно стратегически грамотный подход — поставить семью и детей в приоритет нашего мировоззрения. Конечно, нужны и меры поддержки молодых, студенческих семей, и сохранение профессиональных, карьерных треков для женщин после и в процессе декрета, и кропотливая работа над качеством жизни в пожилом возрасте. Однако сохранение семьи — это задача, вокруг которой, по выражению Путина, должно сплотиться все общество, этот посыл должен пронизывать действия власти на всех уровнях», — подчеркнула руководитель комитета семей воинов Отечества Воронежской области, директор АНО «Совет женщин» (г. Воронеж), финалист конкурса «Лидеры России. Политика-2025» Маргарита Масленникова.